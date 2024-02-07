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Новости

07 февраля, 18:30

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"Мой район. Новости": 2 тыс пунктов вакцинации питомцев от бешенства откроют в Москве

"Мой район. Новости": 2 тыс пунктов вакцинации питомцев от бешенства откроют в Москве

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В 2024 году в столице откроют более двух тысяч временных пунктов вакцинации от бешенства для домашних животных. Также привить своего питомца можно в любой из 26 государственных ветеринарных клиник. Эту процедуру необходимо делать ежегодно, а животное нужно предварительно к ней подготовить.

Бешенство считается особо опасным вирусным заболеванием. У него длинный инкубационный период. За несколько дней до появления первых симптомов носитель может заразить другое животное или человека.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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