"Мой район. Новости": 2 тыс пунктов вакцинации питомцев от бешенства откроют в Москве

В 2024 году в столице откроют более двух тысяч временных пунктов вакцинации от бешенства для домашних животных. Также привить своего питомца можно в любой из 26 государственных ветеринарных клиник. Эту процедуру необходимо делать ежегодно, а животное нужно предварительно к ней подготовить.

Бешенство считается особо опасным вирусным заболеванием. У него длинный инкубационный период. За несколько дней до появления первых симптомов носитель может заразить другое животное или человека.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".