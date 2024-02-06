"Мой район. Новости": работу наземного транспорта изменили в четырех округах Москвы

Работу наземного транспорта изменили в четырех округах Москвы. Например, в районе Печатники маршрут 736 продлили до другой стороны железной дороги у станции Курьяново МЦД-2. От станции метро "Тропарев" до Мосрентгена начали ходить автобусы под номером 485.

Кроме того, между собой объединили маршруты 5 и 10, а также 17 и 23. До аэропорта Внуково пассажиры смогут доехать на автобусе 911, а маршруты т14 и с604 объединили в маршрут 604. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".