Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 00:00

Общество

"Мой район. Новости": до -23 градусов опустится температура в Москве на текущей неделе

"Мой район. Новости": до -23 градусов опустится температура в Москве на текущей неделе

Новости часа: Сергей Собянин и Сергей Шойгу посетили единый пункт отбора на военную службу

Американский журналист Карлсон посетил выставку "Россия" на ВДНХ и Большой театр

В Подольске спасли собаку, прожившую почти год на улице

"Температурные качели" ожидаются в Москве на текущей неделе

Сергей Собянин и Сергей Шойгу посетили единый пункт отбора на военную службу

Новости часа: желтый уровень погодной опасности продлен в Москве

Гости Москвы из Китая поделились эмоциями от празднования китайского Нового года

Тамбовский губернатор ищет девочку, которая назвала столицей региона город Тамб

"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве 6 февраля

На этой неделе в столичном регионе потепление сменится сильными морозами. Желтый уровень погодной опасности продлили до вечера 6 февраля. Это связано с гололедицей на дорогах.

В четверг, 8 февраля, в столице температура воздуха опустится до -10 градусов, синоптики обещают сильный снегопад. А в ночь на пятницу, 9 февраля, похолодает до -23 градусов.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
обществопогодавидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика