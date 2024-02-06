"Мой район. Новости": до -23 градусов опустится температура в Москве на текущей неделе

На этой неделе в столичном регионе потепление сменится сильными морозами. Желтый уровень погодной опасности продлили до вечера 6 февраля. Это связано с гололедицей на дорогах.

В четверг, 8 февраля, в столице температура воздуха опустится до -10 градусов, синоптики обещают сильный снегопад. А в ночь на пятницу, 9 февраля, похолодает до -23 градусов.

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