"Мой район. Новости": длина электробусных маршрутов в Москве выросла на 450 км в 2023 году

Протяженность электробусных маршрутов в столице в прошлом году выросла на 450 километров. Больше всего современных машин появилось на северо-западе, северо-востоке и востоке Москвы.

В этом году в городе дополнительно начнут курсировать еще более 800 электробусов. Этот экологичный вид транспорта произведен в России, он может проехать около 80 километров на одном заряде. В салонах есть электрические отопители, удобная система освещение и прочное напольное покрытие.

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