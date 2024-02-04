04 февраля, 17:00Транспорт
"Мой район. Новости": длина электробусных маршрутов в Москве выросла на 450 км в 2023 году
Протяженность электробусных маршрутов в столице в прошлом году выросла на 450 километров. Больше всего современных машин появилось на северо-западе, северо-востоке и востоке Москвы.
В этом году в городе дополнительно начнут курсировать еще более 800 электробусов. Этот экологичный вид транспорта произведен в России, он может проехать около 80 километров на одном заряде. В салонах есть электрические отопители, удобная система освещение и прочное напольное покрытие.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".
Программа: Мой район. Новости