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Новости

04 февраля, 13:00

Город

"Мой район. Новости": 26 объектов здравоохранения построили в ТиНАО за 12 лет

"Мой район. Новости": 26 объектов здравоохранения построили в ТиНАО за 12 лет

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За 12 лет в ТиНАО построили 26 объектов здравоохранения. Один из самых важных проектов – медицинский центр "Коммунарка". В его состав входит роддом, детская, взрослая больницы и сосудистый центр. В прошлом году специалисты провели 45 тысяч операций.

В этом году в "Коммунарке" планируют достроить последний корпус – лучевой центр. Таким образом, в ТиНАО создают плотную сеть всех необходимых учреждений для оказания качественной медпомощи. Например, в поселении Филимонковское скоро откроется детско-взрослая поликлиника.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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