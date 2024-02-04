"Мой район. Новости": 26 объектов здравоохранения построили в ТиНАО за 12 лет

За 12 лет в ТиНАО построили 26 объектов здравоохранения. Один из самых важных проектов – медицинский центр "Коммунарка". В его состав входит роддом, детская, взрослая больницы и сосудистый центр. В прошлом году специалисты провели 45 тысяч операций.

В этом году в "Коммунарке" планируют достроить последний корпус – лучевой центр. Таким образом, в ТиНАО создают плотную сеть всех необходимых учреждений для оказания качественной медпомощи. Например, в поселении Филимонковское скоро откроется детско-взрослая поликлиника.

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