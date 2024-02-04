"Мой район. Новости": школа на 400 человек откроется в районе Тропарево-Никулино

В районе Тропарево-Никулино ждут открытия нового здания школы № 1329, которое рассчитано на 400 человек. Там будут учиться дети с 5-го по 11-й классы.

Школьники получат все передовые возможности для образования – IT-полигон, библиотечный центр с медиатекой, различные кружки и секции. Кроме того, в районе Тропарёво-Никулино в программу комплексной реконструкции вошла поликлиника на улице 26 Бакинских комиссаров.

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