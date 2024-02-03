"Мой район. Новости": станция московского метро "Генерала Тюленева" готова почти на 70%

Троицкая линия метро Москвы заработает до конца 2024 года. На станциях уже идут отделочные работы. Например, "Генерала Тюленева" готова почти на 70%. Накануне стройку осмотрел Сергей Собянин.

Линия в 42 километра с 17 станциями станет одним из самых протяженных радиусов метро и соединит бывшую промзону ЗИЛ с Троицком. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".