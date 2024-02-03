Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 08:45

Программы

"Мой район. Новости": станция московского метро "Генерала Тюленева" готова почти на 70%

"Мой район. Новости": станция московского метро "Генерала Тюленева" готова почти на 70%

Московские ярмарки выходного дня впервые открылись зимой – Сергей Собянин

Собянин рассказал, как льготы города помогают компаниям приобретать оборудование

Новости часа: Собянин рассказал, как льготные кредиты помогают столичным промышленникам

Новости часа: Москва помогла промышленникам купить 700 единиц оборудования в 2023 году

Новости часа: Собянин рассказал о льготной программе поддержки промышленности в Москве

Сергей Собянин принял решение о выплатах ветеранам-севастопольцам

Мэр Москвы: планируем достроить станцию метро "Потапово" до конца 2024 года

Сергей Собянин рассказал о новой схеме трамвайной сети Москвы

Новости часа: Сергей Собянин принял решение о выплатах ветеранам-севастопольцам

Троицкая линия метро Москвы заработает до конца 2024 года. На станциях уже идут отделочные работы. Например, "Генерала Тюленева" готова почти на 70%. Накануне стройку осмотрел Сергей Собянин.

Линия в 42 километра с 17 станциями станет одним из самых протяженных радиусов метро и соединит бывшую промзону ЗИЛ с Троицком. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
мэр Москвытранспортметровидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика