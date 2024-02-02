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02 февраля, 10:30

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"Мой район. Новости": Собянин рассказал о строительстве новейшего кампуса МГТУ им. Баумана

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о строительстве новейшего кампуса МГТУ им. Баумана

Мэр Москвы рассказал о строительстве новейшего кампуса МГТУ имени Баумана

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В МГТУ имени Баумана возводят современный кластер университета. На совещании в формате видеоконференции по строительству кампусов Владимир Путин и Сергей Собянин обсудили развитие этого пространства.

Еще они открыли два новых корпуса – исследовательский центр, где будут заниматься ракетно-космическими технологиями, а также многофункциональный библиотечный корпус. Мэр уточнил, что ранее в эксплуатацию ввели еще несколько зданий вуза.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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