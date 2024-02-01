01 февраля, 20:05Город
"Мой район. Новости": Путин и Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана
В Москве открыли два новых корпуса МГТУ имени Баумана – старейшего и самого крупного технического вуза России. Там продолжается создание современного пространства для обучения. На совещании по строительству кампусов Владимир Путин и Сергей Собянин обсудили развитие этого уникального пространства.
В рамках комплексного развития МГТУ имени Баумана открылся исследовательский центр, где специалисты будут работать с ракетно-космическими технологиями. Также для студентов будет доступен многофункциональный библиотечный корпус, который отреставрировали в связи с аварийностью здания.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".