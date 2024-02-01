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01 февраля, 20:05

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"Мой район. Новости": Путин и Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

"Мой район. Новости": Путин и Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

Путин и Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

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В Москве открыли два новых корпуса МГТУ имени Баумана – старейшего и самого крупного технического вуза России. Там продолжается создание современного пространства для обучения. На совещании по строительству кампусов Владимир Путин и Сергей Собянин обсудили развитие этого уникального пространства.

В рамках комплексного развития МГТУ имени Баумана открылся исследовательский центр, где специалисты будут работать с ракетно-космическими технологиями. Также для студентов будет доступен многофункциональный библиотечный корпус, который отреставрировали в связи с аварийностью здания.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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