31 января, 17:40Транспорт
"Мой район. Новости": электробусы выйдут на маршрут 736 в Печатниках 3 февраля
В районе Печатники с 3 февраля на маршруте 736 вместо автобусов будут работать электробусы. На инновационных машинах пассажиры смогут добираться до восьми станций метро, МЦК, а также до поликлиник, образовательных учреждений и районного центра госуслуг.
По словам руководителя службы внешних коммуникаций ГУП "Мосгортранс" Марии Рыбкиной, весь экотранспорт оснащен самым современным оборудованием для комфорта и безопасности москвичей. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".
Программа: Мой район. Новости