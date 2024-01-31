"Мой район. Новости": электробусы выйдут на маршрут 736 в Печатниках 3 февраля

В районе Печатники с 3 февраля на маршруте 736 вместо автобусов будут работать электробусы. На инновационных машинах пассажиры смогут добираться до восьми станций метро, МЦК, а также до поликлиник, образовательных учреждений и районного центра госуслуг.

По словам руководителя службы внешних коммуникаций ГУП "Мосгортранс" Марии Рыбкиной, весь экотранспорт оснащен самым современным оборудованием для комфорта и безопасности москвичей. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".