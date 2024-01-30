"Мой район. Новости": киноконцерну "Мосфильм" исполнилось сто лет

"Мосфильму" исполнилось сто лет – это одна из старейших и крупнейших киностудий мира. 30 января 1924 года на экраны вышла первая картина кинофабрики "На крыльях ввысь", эту дату и считают днем рождения "Мосфильма". За прошедшие годы там создали около двух тысяч полнометражных картин.

В разные годы на "Мосфильме" работали великие режиссеры: Сергей Эйзенштейн, Александр Довженко, Григорий Чухрай, Эльдар Рязанов, Сергей Бондарчук, Андрей Тарковский, Владимир Меньшов, Георгий Данелия и многие другие. В конце 90-х годов прошлого века, в один из самых сложных периодов в истории студии, генеральным директором стал Карен Шахназаров, благодаря которому началось возрождение киноконцерна.

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