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30 января, 17:40

Город

"Мой район. Новости": центр госуслуг "Мои документы" открылся в районе Нагорном

"Мой район. Новости": центр госуслуг "Мои документы" открылся в районе Нагорном

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Новый центр госуслуг "Мои документы" открылся в Нагорном районе

В районе Нагорном открылся центр госуслуг "Мои документы". Раньше посетителей обслуживали в межрайонном офисе, а теперь жители Нагорного могут прийти в новый центр, который расположен в торговом комплексе в Электролитном проезде рядом с метро.

В этом центре госуслуг оборудованы 59 окон приема, в том числе два окна для маломобильных граждан. Кроме того, оборудованы зоны электронных услуг, где восемь компьютеров есть в свободном доступе для жителей столицы.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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