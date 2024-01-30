30 января, 17:40Город
"Мой район. Новости": центр госуслуг "Мои документы" открылся в районе Нагорном
В районе Нагорном открылся центр госуслуг "Мои документы". Раньше посетителей обслуживали в межрайонном офисе, а теперь жители Нагорного могут прийти в новый центр, который расположен в торговом комплексе в Электролитном проезде рядом с метро.
В этом центре госуслуг оборудованы 59 окон приема, в том числе два окна для маломобильных граждан. Кроме того, оборудованы зоны электронных услуг, где восемь компьютеров есть в свободном доступе для жителей столицы.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".
Программа: Мой район. Новости