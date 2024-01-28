"Мой район. Новости": автоматическую систему непрерывного контроля внедрили в ТЭЦ-23

ТЭЦ-23 стала одна из первых теплоэлектростанций "Мосэнерго", на которой внедрили автоматическую систему непрерывного контроля и учета выбросов. ТЭЦ находится рядом с жилыми домами и национальным парком "Лосиный остров", поэтому особое внимание здесь уделяют экологии, снижают ее воздействие на окружающую среду.

Отмечается, что ТЭЦ-23 обеспечивает электричеством и теплом около 3,5 миллионов человек на востоке, северо-востоке и в центре города. Подробнее – в программе "Мой район. Новости"