"Мой район. Новости": За 12 лет на территории ТиНАО возвели более 380 км дорог

За 12 лет на территории Троицкого и Новомосковского округов возвели более 380 километров дорог. Только в прошлом году проложили свыше 36 километров. Осенью запустили движение по трассе Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево. Кроме того, завершили строительство дублера Боровского шоссе. Он улучшил транспортную доступность станции метро "Новопеределкино" и разгрузил само шоссе. Одна из важнейших частей транспортного каркаса ТиНАО – Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. На этой магистрали осталось достроить два участка.

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