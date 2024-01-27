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27 января, 08:50

Общество

"Мой район. Новости": на портале mos.ru упростили процедуру оформления для предпенсионеров

"Мой район. Новости": на портале mos.ru упростили процедуру оформления для предпенсионеров

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На портале mos.ru упростили и ускорили процедуру оформления для предпенсионеров. Там обновили форму для подачи онлайн-заявления. Из нее убрали несколько пунктов, а еще улучшили дизайн.

Статус предпенсионера в электронном виде могут получить женщины в возрасте от 55 лет и мужчины старше 60 лет. Это дает возможность получать городские льготы, в том числе право на бесплатный проезд в наземном транспорте, метро, на МЦК и в пригородных электричках. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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