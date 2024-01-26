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26 января, 20:15

Транспорт

"Мой район. Новости": Москва получит более 800 новых электробусов до конца 2024 года

"Мой район. Новости": Москва получит более 800 новых электробусов до конца 2024 года

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Инновационного транспорта в столице станет еще больше – до конца 2024 года в город поставят более 800 новых электробусов. На данный момент современные машины обслуживают около 120 маршрутов наземного транспорта, и новые появляются регулярно в разных районах Москвы.

Известно, что за 2024 год столичными электробусами воспользовались более семи миллионов пассажиров. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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