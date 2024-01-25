"Мой район. Новости": монтаж пролетного строения завершили на Кантемировской улице

Строители завершили один из этапов возведения путепровода через Кантемировскую улицу – там окончен монтаж пролетного строения из железобетонных балок. Путепровод обеспечит бессветофорную связь между улицами Кошкина и Кавказским бульваром, что позволит разгрузить трафик в округе.

Удобная инфраструктура создается и для пешеходов. Так, проектом предусмотрено строительство трех подземных переходов через Кантемировскую улицу. Строящийся путепровод станет седьмым таким сооружением на первом участке Южной рокады. Эта магистраль соединила главные автодороги столицы – МКАД, Кутузовский, Мичуринский и Ленинский проспекты, а также Варшавское и Каширское шоссе.

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