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25 января, 17:50

Город

"Мой район. Новости": 10 станций построят на Бирюлевской линии метро

"Мой район. Новости": 10 станций построят на Бирюлевской линии метро

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С запуском новой Бирюлевской линии метро больше полумиллиона человек получат возможность строить новые удобные маршруты. Эта радиальная линия протянется через районы Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Печатники, Царицыно, Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. Уже утверждена градостроительная документация, на данный момент идет проектирование и освоение строительных площадок.

Протяженность Бирюловской линии превысит 22 километра. На ней построят десять станций. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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