"Мой район. Новости": 10 станций построят на Бирюлевской линии метро

С запуском новой Бирюлевской линии метро больше полумиллиона человек получат возможность строить новые удобные маршруты. Эта радиальная линия протянется через районы Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Печатники, Царицыно, Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. Уже утверждена градостроительная документация, на данный момент идет проектирование и освоение строительных площадок.

Протяженность Бирюловской линии превысит 22 километра. На ней построят десять станций. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".