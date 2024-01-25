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25 января, 10:45

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"Мой район. Новости": завершаем строительство электродепо "Южное" Замоскворецкой – Собянин

"Мой район. Новости": завершаем строительство электродепо "Южное" Замоскворецкой – Собянин

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Новое депо возьмет на себя обслуживание составов, курсирующих по зеленой линии метро. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Кроме того, мэр Москвы отметил, что запуск электродепо "Южное" позволит в течение четырех лет практически полностью заменить подвижной состав на Замоскворецкой линии на новые поезда "Москва-2020" и следующее поколение вагонов. Подрядчик пообещал закончить все работы до конца 2024 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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