"Мой район. Новости": пассажиры сэкономили 180 млн рублей на бесплатных пересадках

Более 180 миллионов рублей сэкономили москвичи благодаря возможности совершать бесплатные пересадки на городском транспорте. Этим сервисом пользуется почти четверть столичных пассажиров.

Услуга доступна на всех видах городского транспорта. Совершить бесплатную пересадку, например, с автобуса на трамвай можно в течение 90 минут. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".