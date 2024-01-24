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24 января, 10:30

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"Мой район. Новости": основным ходом МСД пользуются около 400 тыс автомобилистов ежедневно

"Мой район. Новости": основным ходом МСД пользуются около 400 тыс автомобилистов ежедневно

Собянин: московские ярмарки в 2023 году посетили более шести млн человек

Собянин рассказал о строительстве эстакады – съезда с МСД на Каширское шоссе

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МСД был запущен осенью 2023 года. На данный момент по нему ежедневно проезжают 400 тысяч машин. А благодаря запуску эстакады – съезда с диаметра на Каширском шоссе и Каспийской улице станет свободнее, в два раза уменьшится перепробег машин. Об этом рассказал Сергей Собянин.

После открытия новой развязки транспортная доступность улучшится для жителей районов Москворечье-Сабурово, Царицыно, Орехово-Борисово Северное и Братеево. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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