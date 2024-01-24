"Мой район. Новости": основным ходом МСД пользуются около 400 тыс автомобилистов ежедневно

МСД был запущен осенью 2023 года. На данный момент по нему ежедневно проезжают 400 тысяч машин. А благодаря запуску эстакады – съезда с диаметра на Каширском шоссе и Каспийской улице станет свободнее, в два раза уменьшится перепробег машин. Об этом рассказал Сергей Собянин.

После открытия новой развязки транспортная доступность улучшится для жителей районов Москворечье-Сабурово, Царицыно, Орехово-Борисово Северное и Братеево. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".