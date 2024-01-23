"Мой район. Новости": технологии ИИ начали использовать в лабораторной службе Москвы

В столице в Диагностическом центре лабораторных исследований запустили пилотный проект. В работу центра постепенно внедряют искусственный интеллект, его научат распознавать доброкачественные и злокачественные изменения клеток и сигнализировать специалисту. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Разработка сервисов искусственного интеллекта позволит автоматизировать рутину, и, таким образом, у врачей появится больше времени для изучения сложных случаев. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".