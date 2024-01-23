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23 января, 20:00

Город

"Мой район. Новости": технологии ИИ начали использовать в лабораторной службе Москвы

"Мой район. Новости": технологии ИИ начали использовать в лабораторной службе Москвы

"Доктор 24": клинический психолог рассказал, как распознать депрессию

Новости часа: более 86,5 тыс семей создали в Москве в 2023 году – Собянин

В лабораторной службе Москвы начнут использовать ИИ для диагностики изменений в клетках

Все крупные больницы города перейдут на московский стандарт экстренной помощи в 2024 году

"Интервью": Сергей Петриков – о флагманском центре Института скорой помощи Склифосовского

Новости часа: ЦОДД порекомендовал в снегопад использовать городской транспорт

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказал о работе флагманского центра

Новости часа: 855 семей переезжают в ЖК на Открытом шоссе по программе реновации

Сотрудники флагманского центра НИИ им. Склифосовского прошли спецобучение

В столице в Диагностическом центре лабораторных исследований запустили пилотный проект. В работу центра постепенно внедряют искусственный интеллект, его научат распознавать доброкачественные и злокачественные изменения клеток и сигнализировать специалисту. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Разработка сервисов искусственного интеллекта позволит автоматизировать рутину, и, таким образом, у врачей появится больше времени для изучения сложных случаев. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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