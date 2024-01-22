22 января, 17:35Транспорт
"Мой район. Новости": беспилотные поезда начнут выходить на рейсы в Москве в 2026 году
Беспилотные поезда начнут курсировать по Москве в 2026 году. Летом 2024 года начнутся испытания состава под дистанционным контролем машиниста.
По словам инструктора Олега Орлова, машинист-оператор, который будет находиться за пультом управления, будет вмешиваться в работу поезда, вызывать при необходимости бригаду или самостоятельно устранять неполадки. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".
Программа: Мой район. Новости