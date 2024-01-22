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22 января, 17:35

Транспорт

"Мой район. Новости": беспилотные поезда начнут выходить на рейсы в Москве в 2026 году

"Мой район. Новости": беспилотные поезда начнут выходить на рейсы в Москве в 2026 году

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Беспилотные поезда начнут курсировать по Москве в 2026 году. Летом 2024 года начнутся испытания состава под дистанционным контролем машиниста.

По словам инструктора Олега Орлова, машинист-оператор, который будет находиться за пультом управления, будет вмешиваться в работу поезда, вызывать при необходимости бригаду или самостоятельно устранять неполадки. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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