"Мой район. Новости": беспилотные поезда начнут выходить на рейсы в Москве в 2026 году

Беспилотные поезда начнут курсировать по Москве в 2026 году. Летом 2024 года начнутся испытания состава под дистанционным контролем машиниста.

По словам инструктора Олега Орлова, машинист-оператор, который будет находиться за пультом управления, будет вмешиваться в работу поезда, вызывать при необходимости бригаду или самостоятельно устранять неполадки. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".