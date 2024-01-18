"Мой район. Новости": как проходит реставрация Донского монастыря в Москве

В столице в 2024 году продолжат реставрировать Донской монастырь. Специалисты возьмутся за обновление оставшихся трех башен и крепостных стен вокруг обители, а еще восстановят храм святого Иоанна Златоуста.

Большая часть масштабных работ по восстановлению монастыря прошла в 2023 году. Преобразились новый собор и дом настоятеля. Реставрацию ведут не только за счет федерального и городского бюджета, но и на собственные средства обители. Подробнее – "Мой район. Новости".