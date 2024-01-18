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Новости

18 января, 10:10

Город

"Мой район. Новости": как в столице зимой контролируют ситуацию на водоемах и реках

"Мой район. Новости": как в столице зимой контролируют ситуацию на водоемах и реках

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Речной ситуационный центр ЦОДД каждую зиму контролирует обстановку на столичных водоемах. Сотрудники настоятельно просят москвичей не устраивать прогулки по замерзшей воде, а также не кататься на коньках, лыжах и не рыбачить на необорудованных площадках.

Безопасная толщина льда для одного человека составляет семь сантиметров, а для группы людей – не менее 25 сантиметров. Но в черте города она неоднородна – так что выходить на открытый лед нельзя. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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