"Мой район. Новости": как в столице зимой контролируют ситуацию на водоемах и реках

Речной ситуационный центр ЦОДД каждую зиму контролирует обстановку на столичных водоемах. Сотрудники настоятельно просят москвичей не устраивать прогулки по замерзшей воде, а также не кататься на коньках, лыжах и не рыбачить на необорудованных площадках.

Безопасная толщина льда для одного человека составляет семь сантиметров, а для группы людей – не менее 25 сантиметров. Но в черте города она неоднородна – так что выходить на открытый лед нельзя. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".