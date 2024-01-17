17 января, 09:54Экономика
"Мой район. Новости": шесть столичных площадок получили статус технопарков в 2023 году
В 2023 году шесть столичных площадок получили статус технопарков. Его также присвоили телевизионному техническому центру "Останкино". Там представлены 78 компаний. Они работают в сферах науки, промышленности и IT.
Кроме того, на территории технопарка построили два новых павильона с технологией расширенной реальности. В одном из них создавались видеоролики для мультимедийной инсталляции "Живая карта России" на ВДНХ.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".
Программа: Мой район. Новости