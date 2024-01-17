Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 января, 09:54

Экономика

"Мой район. Новости": шесть столичных площадок получили статус технопарков в 2023 году

"Мой район. Новости": шесть столичных площадок получили статус технопарков в 2023 году

Собянин: за пять лет в проекте "Открой#Моспром" приняли участие 15 млн человек

Москвичам рассказали о нацпроекте "Производительность труда"

"Мой район. Новости": шесть столичных площадок получили в прошлом году статус технопарков

"Деньги 24": как запланировать летний отпуск еще зимой

"Актуальный репортаж": как устроены технопарки Москвы

"Это Москва. Бизнес инвестиции": Московский инновационный кластер

В "Технополисе "Москва" рассказали, какие лекарства выпускает фармпроизводство

Российская теннисистка Блинкова вышла во второй круг Australian Open

В технопарках Москвы на производствах работают более 72,5 тыс человек – Собянин

В 2023 году шесть столичных площадок получили статус технопарков. Его также присвоили телевизионному техническому центру "Останкино". Там представлены 78 компаний. Они работают в сферах науки, промышленности и IT.

Кроме того, на территории технопарка построили два новых павильона с технологией расширенной реальности. В одном из них создавались видеоролики для мультимедийной инсталляции "Живая карта России" на ВДНХ.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
экономикагородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика