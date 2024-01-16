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16 января, 20:00

Город

"Мой район. Новости": шесть столичных площадок получили в прошлом году статус технопарков

"Мой район. Новости": шесть столичных площадок получили в прошлом году статус технопарков

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Шесть столичных площадок получили в прошлом году статус технопарков. Его также присвоили телевизионному техническому центру "Останкино". Там представлены 78 компаний. Они работают в сфере науки, промышленности и IT.

В 2023 году на территории технопарка построили два новых павильона с технологией расширенной реальности. В одном из них создавались видеоролики для мультимедийной инсталляции "Живая карта России" на ВДНХ.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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