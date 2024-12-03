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03 декабря, 09:30

Транспорт

"Мой район. Новости": москвичи высоко оценили цифровую станцию на "Марьиной Роще" БКЛ

"Мой район. Новости": москвичи высоко оценили цифровую станцию на "Марьиной Роще" БКЛ

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Москвичам стало удобнее строить маршруты и планировать поездки благодаря цифровым станциям. Одна из них оборудована на "Марьиной Роще" Большой кольцевой линии метро. За три месяца работы пассажиры уже успели оценить ее информативность и удобство.

Особенной популярностью у пассажиров пользуется аватар чат-бота Александра. Цифровой помощник ответил примерно на 6 тысяч вопросов о работе транспорта.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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