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Новости

16 января, 09:30

Город

"Мой район. Новости": новый многопрофильный комплекс появится в Сокольниках в 2025 году

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В Сокольниках в 2025 году достроят дополнительный корпус детской городской клинической больницы святого Владимира. В здании будет шесть надземных и два подземных этажа.

В медучреждении оборудуют девять операционных общехирургического профиля, а также четыре малых и гибридную операционную. Кроме того, обустроят все для удобства детей и их родителей – разместят комнаты для игр и отдыха, палаты с комфортными кроватями, душем и телевизором.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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