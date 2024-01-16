16 января, 09:30Город
"Мой район. Новости": новый многопрофильный комплекс появится в Сокольниках в 2025 году
В Сокольниках в 2025 году достроят дополнительный корпус детской городской клинической больницы святого Владимира. В здании будет шесть надземных и два подземных этажа.
В медучреждении оборудуют девять операционных общехирургического профиля, а также четыре малых и гибридную операционную. Кроме того, обустроят все для удобства детей и их родителей – разместят комнаты для игр и отдыха, палаты с комфортными кроватями, душем и телевизором.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".
Программа: Мой район. Новости