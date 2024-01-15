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Новости

15 января, 20:00

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"Мой район. Новости": путепровод возле Бескудникова избавит водителей от крюка в 9 км

"Мой район. Новости": путепровод возле Бескудникова избавит водителей от крюка в 9 км

"Мой район. Новости": дублер Боровского шоссе построили в Москве

Новости часа: начался прием заявок на гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства

Новости часа: 1,5 тыс животных родились в Московском зоопарке за год

Новости часа: путепровод через пути МЦД-1 сократит перепробег транспорта в три раза

Новый путепровод возле Бескудникова избавит водителей от крюка в 9 км – Собянин

Новости часа: путепровод через МЦД-1 около Бескудникова будет достроен этим летом

Новый путепровод возле Бескудникова избавит водителей от крюка в 9 км – Собянин

Собянин: путепровод через МЦД-1 около Бескудникова будет достроен этим летом

Новости часа: мэр Москвы рассказал о строительстве комплекса больницы святого Владимира

Благодаря новому путепроводу через МЦД-1 водителям больше не надо будет делать крюк в девять километров по пути из Северного округа Москвы в Северо-Восточный и обратно. Автомобилисты выезжают на МКАД или МСД. Новый путепровод решит эту проблему, рассказал Сергей Собянин.

Мост соединит улицы 800-летия Москвы и Инженерную. Благодаря ему будет организовано прямое движение транспорта от Ленинградского шоссе до Широкой улицы с выходом на Коровинское, Дмитровское и Алтуфьевское шоссе. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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