15 января, 20:00Программы
"Мой район. Новости": путепровод возле Бескудникова избавит водителей от крюка в 9 км
Благодаря новому путепроводу через МЦД-1 водителям больше не надо будет делать крюк в девять километров по пути из Северного округа Москвы в Северо-Восточный и обратно. Автомобилисты выезжают на МКАД или МСД. Новый путепровод решит эту проблему, рассказал Сергей Собянин.
Мост соединит улицы 800-летия Москвы и Инженерную. Благодаря ему будет организовано прямое движение транспорта от Ленинградского шоссе до Широкой улицы с выходом на Коровинское, Дмитровское и Алтуфьевское шоссе. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".
Программа: Мой район. Новости