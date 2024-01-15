"Мой район. Новости": путепровод возле Бескудникова избавит водителей от крюка в 9 км

Благодаря новому путепроводу через МЦД-1 водителям больше не надо будет делать крюк в девять километров по пути из Северного округа Москвы в Северо-Восточный и обратно. Автомобилисты выезжают на МКАД или МСД. Новый путепровод решит эту проблему, рассказал Сергей Собянин.

Мост соединит улицы 800-летия Москвы и Инженерную. Благодаря ему будет организовано прямое движение транспорта от Ленинградского шоссе до Широкой улицы с выходом на Коровинское, Дмитровское и Алтуфьевское шоссе. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".