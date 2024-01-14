"Мой район. Новости": москвичи оставили более 23 тыс заявок на вывоз ненужных вещей

В 2023 году москвичи оставили более 23 тысяч заявок в сервисе "Вывоз ненужных вещей". Благодаря этому жители столицы избавились от полутора тысяч тонн мусора.

Специалисты сервиса вывозят крупногабаритные предметы, в том числе холодильники, стиральные машины и газовые плиты. Кроме того, горожане могут сдать железные двери, ванны и даже автомобили. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".