12 января, 16:30Транспорт
"Мой район. Новости": Собянин подвел итоги развития метро в 2023 году
В столичном метро не прекращаются работы по обновлению инфраструктуры. Главные достижения 2023 года отметил мэр столицы Сергей Собянин. Так, запущена Большая кольцевая линия, открыты несколько станций Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линий.
Модернизация транспортной инфраструктуры также идет без остановок. В районе Царицыно заново построили участок тоннеля от одноименной станции метро до "Кантемировской". Об этом – в программе "Мой район. Новости".
Программа: Мой район. Новости