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12 января, 16:30

Транспорт

"Мой район. Новости": Собянин подвел итоги развития метро в 2023 году

"Мой район. Новости": Собянин подвел итоги развития метро в 2023 году

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В столичном метро не прекращаются работы по обновлению инфраструктуры. Главные достижения 2023 года отметил мэр столицы Сергей Собянин. Так, запущена Большая кольцевая линия, открыты несколько станций Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линий.

Модернизация транспортной инфраструктуры также идет без остановок. В районе Царицыно заново построили участок тоннеля от одноименной станции метро до "Кантемировской". Об этом – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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