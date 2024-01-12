"Мой район. Новости": Собянин подвел итоги развития метро в 2023 году

В столичном метро не прекращаются работы по обновлению инфраструктуры. Главные достижения 2023 года отметил мэр столицы Сергей Собянин. Так, запущена Большая кольцевая линия, открыты несколько станций Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линий.

Модернизация транспортной инфраструктуры также идет без остановок. В районе Царицыно заново построили участок тоннеля от одноименной станции метро до "Кантемировской". Об этом – в программе "Мой район. Новости".