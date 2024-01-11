11 января, 17:00Программы
"Мой район. Новости": высота сугробов в Останкинском районе достигла 30 см
В Москве во время снегопада заметно выросли сугробы. В Останкинском районе на метеорологической станции ВДНХ их высота достигла 30 сантиметров. При этом снег в столице продолжает идти.
Тем временем желтый уровень погодной опасности в столичном регионе продлили до субботы, 13 января. В этом время столичный Дептранс рекомендует москвичам пересесть на общественный транспорт.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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