"Мой район. Новости": высота сугробов в Останкинском районе достигла 30 см

В Москве во время снегопада заметно выросли сугробы. В Останкинском районе на метеорологической станции ВДНХ их высота достигла 30 сантиметров. При этом снег в столице продолжает идти.

Тем временем желтый уровень погодной опасности в столичном регионе продлили до субботы, 13 января. В этом время столичный Дептранс рекомендует москвичам пересесть на общественный транспорт.

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