10 января, 20:00Общество
"Мой район. Новости": порывы ветра до 18 метров в секунду ожидаются в Москве
В столице ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, снегопад и гололедица. Кроме того, с 10 и до конца 11 января в столице будет действовать желтый уровень погодной опасности.
Тем временем в сложных метеоусловиях на магистралях водителям продолжает помогать дорожный патруль ЦОДД. За минувшие сутки сотрудники выручили уже более 100 человек.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".
Программа: Мой район. Новости