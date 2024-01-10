"Мой район. Новости": порывы ветра до 18 метров в секунду ожидаются в Москве

В столице ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, снегопад и гололедица. Кроме того, с 10 и до конца 11 января в столице будет действовать желтый уровень погодной опасности.

Тем временем в сложных метеоусловиях на магистралях водителям продолжает помогать дорожный патруль ЦОДД. За минувшие сутки сотрудники выручили уже более 100 человек.

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