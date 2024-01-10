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10 января, 20:00

Общество

"Мой район. Новости": порывы ветра до 18 метров в секунду ожидаются в Москве

"Мой район. Новости": порывы ветра до 18 метров в секунду ожидаются в Москве

Столичные бесплатные катки будут работать до 29 февраля

Новости часа: мэр Москвы рассказал о сервисе "Вывоз ненужных вещей" на mos.ru

Новости часа: Собянин сообщил о результатах работы сервиса "Вывоз ненужных вещей"

Новости часа: Собянин рассказал, как поручительство Москвы помогает малому бизнесу

Собянин сообщил о результатах работы сервиса "Вывоз ненужных вещей"

Московским автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт 10 января

"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве 11 января

Катки на площадках "Московских сезонов" будут работать до конца зимы

Синоптики спрогнозировали колебания атмосферного давления в Москве на этой неделе

В столице ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, снегопад и гололедица. Кроме того, с 10 и до конца 11 января в столице будет действовать желтый уровень погодной опасности.

Тем временем в сложных метеоусловиях на магистралях водителям продолжает помогать дорожный патруль ЦОДД. За минувшие сутки сотрудники выручили уже более 100 человек.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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