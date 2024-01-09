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09 января, 20:00

Транспорт

"Мой район. Новости": электродепо "Аминьевское" начало работу в Можайском районе Москвы

"Мой район. Новости": электродепо "Аминьевское" начало работу в Можайском районе Москвы

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В Можайском районе Москвы заработало электродепо "Аминьевское". Это первое депо, где установлены специальные системы обеззараживания поездов. Они позволяют за короткое время уничтожить микробы, бактерии, запахи и вирусы даже в труднодоступных местах.

Новые установки – полностью российская разработка. "Аминьевское" позволит на 20–25% увеличить количество поездов, которые выходят на линию. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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