"Мой район. Новости": электродепо "Аминьевское" начало работу в Можайском районе Москвы

В Можайском районе Москвы заработало электродепо "Аминьевское". Это первое депо, где установлены специальные системы обеззараживания поездов. Они позволяют за короткое время уничтожить микробы, бактерии, запахи и вирусы даже в труднодоступных местах.

Новые установки – полностью российская разработка. "Аминьевское" позволит на 20–25% увеличить количество поездов, которые выходят на линию. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".