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09 января, 08:55

Транспорт

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о развитии железнодорожного транспорта в 2023 году

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о развитии железнодорожного транспорта в 2023 году

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Сергей Собянин в личном блоге рассказал о развитии городского железнодорожного транспорта. В 2023 году сеть Московских центральных диаметров выросла вдвое.

В августе открылся МЦД-3, он соединил Зеленоград и подмосковный город Раменское и улучшил транспортную доступность более 20 районов столицы. А в сентябре запустили самый протяженный диаметр – четвертый. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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