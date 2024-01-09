"Мой район. Новости": Собянин рассказал о развитии железнодорожного транспорта в 2023 году

Сергей Собянин в личном блоге рассказал о развитии городского железнодорожного транспорта. В 2023 году сеть Московских центральных диаметров выросла вдвое.

В августе открылся МЦД-3, он соединил Зеленоград и подмосковный город Раменское и улучшил транспортную доступность более 20 районов столицы. А в сентябре запустили самый протяженный диаметр – четвертый. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".