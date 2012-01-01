Мой район. Новости
События, которые обсуждают от Троицка до Зеленограда. Мероприятия и проекты, о которых говорят. Инициативы, которые реализует Москва для комфортной жизни в столице. Смотрим на большой город вместе, улавливаем важное и объясняем по-соседски. Мы ближе, чем просто новости!
Выпуски программы
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"Мой район. Новости": внутренняя отделка станции "Бачуринская" готова наполовину
10:15
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"Мой район. Новости": детскую поликлинику открыли в Восточном Бирюлеве
08:45
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"Мой район. Новости": посвященный Северной Осетии поезд запустили в московском метро
14 апреля, 18:00
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"Мой район. Новости": московскую канатную дорогу закрыли на ежегодное техобслуживание
14 апреля, 13:10
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"Мой район. Новости": новая детская поликлиника появилась в Восточном Бирюлеве
14 апреля, 09:00
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"Мой район. Новости": отопление в Тропарево-Никулино установили на минимум
13 апреля, 18:00
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"Мой район. Новости": новая камера фиксации нарушения ПДД появилась в Басманном районе
13 апреля, 13:00
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"Мой район. Новости": станция "Потапово" сэкономит жителям Сосенского до 40 минут в день
13 апреля, 09:00
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"Мой район. Новости": тренеры организуют бесплатные занятия фитнесом в парках Москвы
13 апреля, 00:30
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"Мой район. Новости": обновление поликлиники на Амурской улице завершится в 2024 году
12 апреля, 10:15
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"Мой район. Новости": более 350 тыс растений высадят в Москве в 2024 году
12 апреля, 08:30
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"Мой район. Новости": Собянин сообщил, территории каких больниц благоустроят в этом году
12 апреля, 00:15
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"Мой район. Новости": в Крылатском создадут ботанический сад Сеченовского университета
11 апреля, 10:15
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"Мой район. Новости": Собянин открыл после капремонта спорткомплекс "Скиф" в Гольянове
11 апреля, 08:45
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"Мой район. Новости": временная трамвайная линия заработала на юго-западе Москвы
11 апреля, 01:00
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"Мой район. Новости": ВДНХ начали готовить к сезону фонтанов
10 апреля, 10:20
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"Мой район. Новости": южный участок МСД соединят с крупными московскими трассами
10 апреля, 08:30
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"Мой район. Новости": 36 новостроек передали под заселение по реновации на западе Москвы
10 апреля, 00:30
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"Мой район. Новости": в парке "Коломенское" у Москвы-реки будет создан свадебный сад
09 апреля, 10:20
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"Мой район. Новости": центры ментального здоровья откроются в столице
09 апреля, 08:30
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"Мой район. Новости": на Московской канатной дороге началось ежегодное техобслуживание
09 апреля, 00:00
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"Мой район. Новости": переход на станции "Авиамоторная" БКЛ откроют к концу 2024 года
08 апреля, 10:15
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"Мой район. Новости": открыт северный вестибюль вокзала Москва-Сити МЦД-4
08 апреля, 08:30
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"Мой район. Новости": Собянин расширил перечень бесплатных лекарств для сердечников
07 апреля, 18:45