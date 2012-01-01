Мой район. Новости

События, которые обсуждают от Троицка до Зеленограда. Мероприятия и проекты, о которых говорят. Инициативы, которые реализует Москва для комфортной жизни в столице. Смотрим на большой город вместе, улавливаем важное и объясняем по-соседски. Мы ближе, чем просто новости!