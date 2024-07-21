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21 июля, 12:00

Культура

"Киноулица": Алла Сурикова

"Киноулица": Алла Сурикова

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В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский поговорил с режиссером Аллой Суриковой о популярной советской комедии "Суета сует".

Они обсудили те улицы Москвы, на которых снималась картина: Малый Левшинский переулок, Пречистенка, Смоленская площадь, Проспект мира, Северный речной вокзал. Помог им в этом москвовед Михаил Жебрак, который объяснил, чем интересны и знамениты эти места и как они изменились.

Подробнее – в программе "Киноулица".

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Программа: Киноулица
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