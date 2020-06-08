"Киноулица": Наталья Бондарчук

В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с заслуженной артисткой РСФСР Натальей Бондарчук серьезную историческую драму, классику советского кино "В начале славных дел" и те улицы Москвы, на которых снимался этот фильм: Коломенское, Новодевичий Монастырь, Московский Кремль.



Помогает им в этом москвовед Михаил Жебрак. Он расскажет историю этих знаковых мест, а также их эволюцию с петровских времен. Подробнее – в программе "Киноулица".

