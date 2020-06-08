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08 июня, 12:00

Культура

"Киноулица": Наталья Бондарчук

"Киноулица": Наталья Бондарчук

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В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с заслуженной артисткой РСФСР Натальей Бондарчук серьезную историческую драму, классику советского кино "В начале славных дел" и те улицы Москвы, на которых снимался этот фильм: Коломенское, Новодевичий Монастырь, Московский Кремль.

Помогает им в этом москвовед Михаил Жебрак. Он расскажет историю этих знаковых мест, а также их эволюцию с петровских времен. Подробнее – в программе "Киноулица".

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Программа: Киноулица
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