"Москва говорит": Чего ждать от новогоднего корпоратива?

Что надеть для встречи 2013 года? Известно, что основной цвет будущего года - чёрный. Исходя из того, что стихией года будет вода, в одежде допустимо наличие голубого, синего, зелёного, а ещё белого и серебристого цветов. Что касается фасона, то Змея - сторонница классического стиля, а значит, женщина может быть в вечернем платье классического покроя, а мужчина - в традиционном элегантном тёмном костюме.

Уместными будут также куртки и кофточки с капюшонами. Не стоит жалеть ювелирных украшений и новогодних блёсток в причёсках, макияже, маникюре. Какой дресс-код существует на корпоративной вечеринке? И уместно ли стать на один вечер Красной Шапочкой или Белоснежкой? Эксперты программы "Москва говорит" расскажут обо всех секретах, которые необходимо знать тем, кто собирается на корпоратив.