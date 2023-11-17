"Жизнь в большом городе": туристическая Москва

В Москве выбирают победителей премии "Путеводная звезда" за достижения в туристической отрасли. На портале "Активный гражданин" можно отдать свой голос за самые яркие гастрономические, экскурсионные и культурные проекты.

Как написал в своем блоге Сергей Собянин, в этом году столичная туриндустрия почти достигла показателей рекордного на туристов 2019 года.

А чем удивляет Москва и гостей, и жителей города? Какие новые места стоит посетить? Как выбрать ресторан и гостиницу?

О новых туристических возможностях Москвы – в программе "Жизнь в большом городе".