Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 ноября, 19:00

Город

"Жизнь в большом городе": туристическая Москва

"Жизнь в большом городе": туристическая Москва

Новости часа: 16 новых спортобъектов ввели в эксплуатацию в Москве с начала года

Новости часа: новая школа открылась в районе Тропарево-Никулино

Почти 50% столичных отелей забронировано на новогодние выходные

Почти половина столичных отелей забронирована на новогодние выходные

Почти 50% московских отелей забронировано на новогодние праздники

Почти половина московских отелей забронирована на новогодние праздники

Москва заняла первое место по популярности для внутреннего новогоднего туризма

Турпоток в Москву вырос почти на четверть в 2023 году

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

В Москве выбирают победителей премии "Путеводная звезда" за достижения в туристической отрасли. На портале "Активный гражданин" можно отдать свой голос за самые яркие гастрономические, экскурсионные и культурные проекты.

Как написал в своем блоге Сергей Собянин, в этом году столичная туриндустрия почти достигла показателей рекордного на туристов 2019 года.

А чем удивляет Москва и гостей, и жителей города? Какие новые места стоит посетить? Как выбрать ресторан и гостиницу?

О новых туристических возможностях Москвы – в программе "Жизнь в большом городе".

Читайте также
Программа: Жизнь в большом городе
туризмгородвидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика