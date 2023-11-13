"Торги Москвы": как предприниматели восстанавливают исторические здания в Москве

В столице действует программа льготной аренды объектов культурного наследия – по ставке 1 рубль за квадратный метр в год. Инвесторы получают в пользование здание с историей, после восстановления которого можно сэкономить достаточно денежных средств.

Город, в свою очередь, отдает в хозяйственный оборот здания, которые имеют историческую ценность и являются "изюминкой" как с точки зрения создания уникальной атмосферы в столице, так и привлечения туристов.

Какие памятники архитектуры обрели новую жизнь в столице? Как инвесторы оценивают свою выгоду от вложений в дома с историей? Об этом – в программе "Торги Москвы".