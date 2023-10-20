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20 октября, 19:00

Общество

"Жизнь в большом городе": навязанные услуги

"Жизнь в большом городе": навязанные услуги

Москвичей предупредили о дожде, мокром снеге и гололедице 21 октября

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В России начнут штрафовать продавцов, которые навязывают гражданам покупку дополнительных товаров и услуг. Соответствующий закон был подписан Владимиром Путиным 19 октября. В качестве наказания нарушителям грозит штрафная санкция до 40 тысяч рублей.

Где чаще всего можно столкнуться с навязанными сервисами? Куда обращаться в случае нарушения прав потребителей? И какие услуги могут быть полезны? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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