"Жизнь в большом городе": навязанные услуги

В России начнут штрафовать продавцов, которые навязывают гражданам покупку дополнительных товаров и услуг. Соответствующий закон был подписан Владимиром Путиным 19 октября. В качестве наказания нарушителям грозит штрафная санкция до 40 тысяч рублей.

Где чаще всего можно столкнуться с навязанными сервисами? Куда обращаться в случае нарушения прав потребителей? И какие услуги могут быть полезны? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".