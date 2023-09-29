"Жизнь в большом городе": болезни сердца

29 сентября – Всемирный день сердца. По данным Росстата, в 2022 году от заболеваний системы кровообращения умерли 830 тысяч россиян, а это почти 44% от общего числа всех смертей.

Как в Москве решают одну из самых распространенных проблем со здоровьем? Как в столице устроена система экстренной медицинской помощи? И что делать, чтобы сердце было здоровым?

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