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Новости

29 сентября, 19:00

Город

"Жизнь в большом городе": болезни сердца

"Жизнь в большом городе": болезни сердца

Свыше 80 тыс человек приняли в амбулаторном центре онкопомощи больницы Боткина с 2021 года

Обновленная вакцина "Спутник V" поступит в медучреждения в РФ в декабре

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29 сентября – Всемирный день сердца. По данным Росстата, в 2022 году от заболеваний системы кровообращения умерли 830 тысяч россиян, а это почти 44% от общего числа всех смертей.

Как в Москве решают одну из самых распространенных проблем со здоровьем? Как в столице устроена система экстренной медицинской помощи? И что делать, чтобы сердце было здоровым?

Подробнее – в программе "Жизнь в большом городе".

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