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Новости

22 сентября, 19:00

Город

"Жизнь в большом городе": новые правила перевозок вступили в силу в РФ с 1 сентября

"Жизнь в большом городе": новые правила перевозок вступили в силу в РФ с 1 сентября

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С 1 сентября в РФ в силу вступили новые правила перевозок. Власти резко ужесточили требования к водителям такси. Теперь им нужно в обязательном порядке получить разрешение на работу, иметь справку о несудимости и выписку из реестра такси.

Как новый закон изменит рынок легковых пассажирских перевозок? И какой автотранспорт на данный момент составляет основу столичного таксомоторного парка? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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