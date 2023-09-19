19 сентября, 19:00Город
"Жизнь в большом городе": плановая диспансеризация
За последние 12 лет в Москве построили более 140 больничных корпусов, подстанций скорой помощи и поликлиник. Это больше двух миллионов квадратных метров.
Как подчеркивают в правительстве Москвы, столичная система здравоохранения переживает самую масштабную в своей истории модернизацию. И в обновленных поликлиниках ждут горожан на диспансеризацию. В преддверии периода простуды проверка здоровья особенно важна.
Где и как быстро пройти обследование? Какие болезни стали выявлять на ранней стадии? И как в столице выстроена диспансеризация? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".