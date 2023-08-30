"Жизнь в большом городе": игрушки

В Москве в этом году стали больше выпускать игрушек и детских игр. Как сообщил Сергей Собянин, только за первые пять месяцев 2023 года производство увеличилось в полтора раза. В России готовится новый ГОСТ по игрушкам, чтобы исключить опасные подделки.

Как теперь будут контролировать качество? Отразиться ли это на внешнем виде и стоимости игрушек? И какие игрушки производят в Москве? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".