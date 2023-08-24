19:00Экономика
"Жизнь в большом городе": развитие бизнеса
Число малых и средних предприятий в столице в 2022 году увеличилось на 8%. И это произошло, несмотря на санкции. Московские бизнесмены занимают ниши, которые освободились на российском рынке после ухода некоторых иностранных компаний.
Какие программы и проекты помогают москвичам открыть свое дело? Как получить налоговые льготы и другую поддержку от города? И можно ли заработать на хобби?
Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".
Программа: Жизнь в большом городе