"Жизнь в большом городе": развитие бизнеса

Число малых и средних предприятий в столице в 2022 году увеличилось на 8%. И это произошло, несмотря на санкции. Московские бизнесмены занимают ниши, которые освободились на российском рынке после ухода некоторых иностранных компаний.

Какие программы и проекты помогают москвичам открыть свое дело? Как получить налоговые льготы и другую поддержку от города? И можно ли заработать на хобби?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".