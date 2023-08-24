Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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Экономика

"Жизнь в большом городе": развитие бизнеса

"Жизнь в большом городе": развитие бизнеса

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Число малых и средних предприятий в столице в 2022 году увеличилось на 8%. И это произошло, несмотря на санкции. Московские бизнесмены занимают ниши, которые освободились на российском рынке после ухода некоторых иностранных компаний.

Какие программы и проекты помогают москвичам открыть свое дело? Как получить налоговые льготы и другую поддержку от города? И можно ли заработать на хобби?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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Программа: Жизнь в большом городе
бизнесэкономикавидеоЕвгения Мирошкина
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