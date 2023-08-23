"Жизнь в большом городе": культурное наследие

С 23 по 25 августа на Московском урбанистическом форуме в "Лужниках" пройдут дни реставрации. В течение трех дней на площадке "Мой район" будут читать лекции о возрождении архитектурных памятников, например, Северного речного вокзала, Театра эстрады и ВДНХ. В столице идет крупнейшая за всю его историю программа реставрации.

Кто и как возрождает шедевры архитектуры? Какие здания предстанут в историческом облике в ближайшее время? И легко ли быть хозяином исторических интерьеров? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".