Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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"Жизнь в большом городе": культурное наследие

"Жизнь в большом городе": культурное наследие

Новости часа: более 60 тыс беспилотников произведут в столице к 2027 году

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С 23 по 25 августа на Московском урбанистическом форуме в "Лужниках" пройдут дни реставрации. В течение трех дней на площадке "Мой район" будут читать лекции о возрождении архитектурных памятников, например, Северного речного вокзала, Театра эстрады и ВДНХ. В столице идет крупнейшая за всю его историю программа реставрации.

Кто и как возрождает шедевры архитектуры? Какие здания предстанут в историческом облике в ближайшее время? И легко ли быть хозяином исторических интерьеров? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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Программа: Жизнь в большом городе
городвидеоЕвгения Мирошкина
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