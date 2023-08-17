Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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19:00

Транспорт

"Жизнь в большом городе": транспорт

"Жизнь в большом городе": транспорт

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2023 год стал временем больших транспортных проектов в Москве. Чего стоит запуск Большой кольцевой линии метро и возрождение после 20-летнего перерыва регулярного речного транспорта. А кроме этого – открытия МЦД-3, МЦД-4 и Московского скоростного диаметра.

Какая она – новая транспортная реальность Москвы? Что еще изменится в самое ближайшее время? И какой необычный транспорт работает в столице? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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