"Жизнь в большом городе": транспорт

2023 год стал временем больших транспортных проектов в Москве. Чего стоит запуск Большой кольцевой линии метро и возрождение после 20-летнего перерыва регулярного речного транспорта. А кроме этого – открытия МЦД-3, МЦД-4 и Московского скоростного диаметра.

Какая она – новая транспортная реальность Москвы? Что еще изменится в самое ближайшее время? И какой необычный транспорт работает в столице? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".